CASTELFRANCO - In nottata i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castelfranco Veneto hanno controllato in città, in via Cristoforo Colombo, un 19enne del padovano, trovandolo in possesso di 16 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato ed è scattata la denuncia a carico del giovane per la detenzione del quantitativo di droga.