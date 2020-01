Castelfranco si ribella al 5G: scatta la petizione contro la sperimentazione

CASTELFRANCO VENETO – Mobilitazione in città per scongiurare l’arrivo della sperimentazione della telefonia mobile 5G. Scatta quindi la petizione per chiedere all’amministrazione comunale di evitare le tanto temute antenne di nuova generazione.



Il Comitato spontaneo di cittadini STOP5G invita quindi la cittadinanza a recarsi presso il bar Roma di Castelfranco (di fronte al palazzetto dello sport) e firmare l'istanza per richiedere la sospensione della fase sperimentale 5G su tutto il territorio comunale “al fine di tutelare la salute pubblica”.



Sulla questione già altri Comuni si stanno muovendo. Il Sindaco del comune di Camponogara (Venezia) ha già emesso l'ordinanza di divieto di installazione di impianti con tecnologia 5G e l’auspicio del Comitato è che anche a Castelfranco Veneto ci si muova nella medesima direzione.