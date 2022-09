Castelfranco: si allacciavano abusivamente all'impianto elettrico

CASTELFRANCO - I Carabinieri di Castelfranco Veneto hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica e invasione di edifici in concorso un 34enne e un 43enne di origini egiziane, senza fissa dimora.

Si erano illecitamente introdotti in un'abitazione in stato di abbandono del centro forzandone la porta di ingresso e allacciandosi abusivamente all'impianto elettrico.