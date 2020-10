Castelfranco, si accascia a terra in stazione per un malore, muore 33enne

CASTELFRANCO - Tragedia in stazione a Castelfranco: un uomo di 33 anni, M.M. di Vedelago, è deceduto per un probabile malore sabato alle 23.



Purtroppo nonostante l'immediato intervento dei sanitari del Suem, per il 33enne non c'è stato nulla da fare.



Il 118 era stato allertato da alcuni passeggeri che hanno notato l'uomo accasciarsi al suolo probabilmente a causa di un malore.



Sul posto anche i carabinieri di Castelfranco Veneto che ora indagano sull'episodio.