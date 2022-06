La PRO LOCO di CASTELFRANCO VENETO, con il patrocinio della CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO e del Consorzio delle Pro Loco della Castellana, organizza la prima edizione di CASTELFRANCO IN ROSA, manifestazione podistica a passo libero, a carattere ludico-motorio, sulla distanza di 6 km e 8 km dedicata alle donne, in programma Domenica 19 giugno 2022 con partenza alle 9.00 e arrivo alle ore 11.00 in Piazza Giorgione. Parte del ricavato della Castelfranco in Rosa 2022 sarà destinato a finanziare il progetto per la prevenzione e lotta contro i tumori dell'Associazione Prevenzione è vita.

Scadenza delle iscrizioni 20 maggio 2022