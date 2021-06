Castelfranco ricorda Miles Davis, a trent'anni dal suo memorabile concerto in piazza Giorgione

CASTELFRANCO - Il 24 luglio 1991, mentre un temporale continuava a incombere su Castelfranco, sul palco di Piazza Giorgione saliva, con vestiti dai colori acidi e un paio di occhialoni neri, una leggenda del jazz: il trombettista statunitense Miles Davis. Nessuno tra il pubblico, che ancora ricorda con emozione quel concerto, poteva sapere che quella sarebbe stata l’ultima esibizione in terra europea di Miles, prima che la polmonite se lo portasse via a 65 anni, il 28 settembre 1991.



Per onorare il 30 anniversario di quel memorabile concerto (terminato in un diluvio appena Davis salutò il pubblico) e della scomparsa del genio musicale di St. Louis, AMC Eventi e Veneto Jazz, con il contributo del Comune di Castelfranco, hanno deciso di dedicare a Miles Davis il concerto che i Carovana Tabù con ospite speciale Fabrizio Bosso terranno il 19 luglio (ore 21) all’Arena estiva del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto.



I Carovana Tabù, band formata da otto giovani musicisti provenienti da tutta Italia, si distinguono per un sound che nasce dalla commistione di diversi generi che spazia dal funk, passando per il jazz e il soul. Con “Miles To Go”, il titolo del progetto discografico in collaborazione con Fabrizio Bosso, mirano a portare al pubblico la musica di Miles Davis in nuova veste. Infatti, le sonorità di ogni brano si ispirano ai diversi periodi del leggendario trombettista, a cui si aggiungono elementi caratteristici della musica classica – contemporanea, con particolari riferimenti a Bach, Hindemith, Stravinskij, Ravel, Debussy, Morten Lauridsen e Astor Piazzolla. Quest’unione è arricchita dalla tromba solista di Fabrizio Bosso, dal sound jazz/funk/pop dei Carovana Tabù e dal Live Electronics.



Il lavoro, composto e arrangiato da Stefano Proietti, si articola in due suite: la prima è costituita da sette arrangiamenti originali di celebri brani di Miles; la seconda, invece, è formata da tre inediti. Carovana Tabù è formata da Stefano Proietti (pianoforte, tastiere, composizioni e arrangiamenti); Andrea Albini (chitarra classica ed elettrica); Nicole Brandini (basso elettrico); Davide Di Giuseppe (batteria, percussioni, live electronics e programming); Giacomo Cazzaro (sax alto e baritono); Federico Limardo (sax tenore, soprano e clarinetto); Tony Santoruvo (tromba e flicorno); Giulio Tullio (trombone).