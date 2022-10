Castelfranco, rapina e aggressione: cinque anni complessivi di carcere per due fratelli

CASTELFRANCO - I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco hanno dato stamane, 20 ottobre 2022, esecuzione a due ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso a carico di due fratelli conviventi, un 21enne e un 19enne.

Entrambi percettori di reddito di cittadinanza, sono stati condannati, rispettivamente, alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione e di 2 anni e 18 giorni di reclusione per i reati di rapina aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali in concorso.

I due si erano resi responsabili dei reati loro ascritti la notte di Halloween del 2020, in Castelfranco Veneto, quando, in via Borgo Treviso, brandendo una bottiglia in vetro, avevano percosso con calci e pugni due operai 20enni del luogo, ai quali asportavano un giubbotto e uno zaino contenente effetti personali.

Nella circostanza i due si erano scagliati anche contro la pattuglia di militari dell’Arma che era intervenuta tempestivamente in loco e che era dovuta ricorrere, a causa della resistenza opposta, alla loro immobilizzazione forzata. I militari avevano fortunatamente riportato solo contusioni mentre a seguito della rapina le vittime avevano subìto traumi cranici e ferite lacero contuse, rimediando dai sanitari una decina di giorni di prognosi.

Il giubbotto e lo zaino rapinati alle parti offese venivano effettivamente rinvenuti dai militari dell’Arma in possesso degli indagati e restituiti agli aventi diritto. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di Treviso, a disposizione dell’autorità Giudiziaria.