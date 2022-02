Castelfranco, nonna Maria spegne 100 candeline tra fede e attivismo politico

CASTELFRANCO - Compleanno centenario per Maria Bragagnolo che ha festeggiato al centro servizi alla persona “Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto dov’è ospite, assieme al personale e ai nipoti, approfittando della “Stanza degli abbracci”.



Classe 1922, nata a Soranza di Castelfranco Veneto da una famiglia di agricoltori, seconda di cinque figli, ha sempre aiutato in casa e nel lavoro. Donna forte e dinamica, ha da subito voluto portare il suo contributo nella comunità castellana, tanto che negli anni ’60 ha iniziato la sua attività nel movimento della DC con Tina Anselmi, battendosi in prima fila per i diritti degli agricoltori, soprattutto per far ottenere pensione e pensione di invalidità alla categoria.



Attivismo politico cattolico e grande fede: per 33 anni infatti, ha collaborato con il cugino sacerdote nella chiesa di San Nicolò a Treviso, tenendo sempre un pensiero per i meno fortunati. Da circa 7 anni al Sartor, ora si gode i 6 nipoti e i tanti pronipoti.



“Esempi come quello di Maria ci danno fiducia e speranza per il futuro, perché in tempi di pandemia poter festeggiare un’altra centenaria è davvero una grande gioia – il commento di Elisabetta Barbato, direttrice del Sartor – specie poi si tratta di un’ospite che si è sempre spesa per il bene della comunità, quello che cerchiamo di fare, tutti assieme in struttura, ogni giorno”.