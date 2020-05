Castelfranco, mercato dentro il castello per consentire il distanziamento

CASTELFRANCO – Il mercato entra nel castello. Per garantire un maggiore distanziamento e per lasciare più spazio anche ai tavolini dei bar in piazza Giorgione, da oggi alcuni banchi si spostano in altre zone, come appunto l’interno delle mura, ma anche il tratto tra via Filzi e via Cazzaro, fino all’incrocio con via Nugoletti.

Una sperimentazione legata al Coronavirus e dettata dalla necessità di maggiore sicurezza, ma che potrebbe avere aspetti positivi e magari diventare definitiva. Oggi si effettua un “test” con la prima giornata, poi, fanno sapere dal Comune, potrebbero essere effettuate delle modifiche.

In ogni caso si rendono necessarie delle variazioni alla viabilità. Queste le disposizioni del Comune.

Accanto alla chiusura di via Filzi e Cazzaro, l’accesso al Castello sarà consentito ai soli residenti e mezzi autorizzati con il flusso proveniente da ovest (Borgo Vicenza) che verrà deviato a nord su via Podgora (impianti sportivi) con possibilità di accedere a piazza Giorgione per via Vittorio Veneto. Da nord, via Monte Grappa sarà interdetta (salvo residenti ed autorizzati) dalla rotatoria con via Damini, con il tratto finale su piazza Giorgione chiuso il transito.

A sud invece i soli frontisti (e mezzi autorizzati) potranno dalla regionale 245 svoltare a sinistra su via Roma, con il traffico consentito lungo il lato est delle mura lungo corso 25 Aprile.