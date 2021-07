Castelfranco, giovedì l'ultimo saluto ad Alberto Duò

CASTELFRANCO - È in programma domani, giovedì, il funerale di Alberto Duò, 79 anni, organizzatore di tantissimi eventi a Castelfranco. Lascia nel dolore la moglie Milena, i figli Enrico e Michele e tutti i parenti.

Era stato cofondatore del "Circo Italia", il circolo micologico ed era volontario da sempre della Pro Loco di Castelfranco Veneto.



Si è spento domenica scorsa: era stato dipendente della cassa popolare di Castelfranco. In gioventù emigrò con i genitori in Canada, per poi tornare nella città del Giorgione.

Celebrazione dunque domattina alle 10 in Duomo a Castelfranco Veneto. Oggi, mercoledì, alle 18.45 rosario in suffragio in Duomo a Castelfranco. Eventuali offerte saranno devolute all’associazione Amici del Cuore. OT