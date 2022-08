Castelfranco, fiamme nel box auto, condominio evacuato all'alba

CASTELFRANCO - Incendio al garage del condominio, evacuati all’alba i residenti di circa ottanta appartamenti.

L’episodio è accaduto questa mattina, giovedì, alle 5 al civico 20 di via Spagna a Castelfranco Veneto.



Le fiamme si sono sviluppate in un box auto: i residenti della palazzina sono stati fatti uscire per precauzione. Distrutte l’auto e la moto all’interno del garage.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Castelfranco: le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite per tutta la mattinata. Al vaglio degli inquirenti le cause. OT