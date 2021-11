Castelfranco, lo fermano ubriaco e scoprono che ha un cellulare rubato: strattona i Carabinieri

CASTELFRANCO - Stamattina a Castelfranco i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno tratto in arresto in flagranza di reato F.E., 32enne di origini brasiliane.

Lo straniero, già noto alle forze dell'ordine, controllato in via San Pio X di Castelfranco Veneto, in stato di alterazione psicofisica, dapprima ha detto falsamente di avere subito un'aggressione da parte di ignoti.



Poi, al fine di eludere gli accertamenti nei suoi confronti, ha strattonato i militari operanti. Sottoposto a perquisizione personale, l'indagato è stato trovato in possesso di un telefono cellulare provento di furto messo a segno ieri sera a Padova ai danni di un 49enne. Nessun ferito.



L'arrestato, a carico del quale vengono al momento contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, simulazione di reato e ricettazione, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell'Arma, in attesa del giudizio direttissimo, come disposto dall’autorità giudiziaria.