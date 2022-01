Castelfranco, fermano l'autista per controlli: lui è senza patente, il passeggero doveva essere in quarantena

CASTELFRANCO - Una pattuglia di Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, impegnata in servizio perlustrativo, ha sorpreso due giovani del padovano, a bordo di autovettura, in palese violazione di norme di legge e amministrative.



A seguito di controllo da parte dei militari dell’Arma, infatti, il conducente 33enne del veicolo è risultato sprovvisto di patente di guida poiche' revocatagli con provvedimento prefettizio quasi due anni or sono, mentre il passeggero, un 32enne, a seguito di accertamenti risultava sottoposto all’obbligo di quarantena presso il proprio domicilio.

Poco convincenti le giustificazioni fornite nell’immediatezza dai due fermati: di fronte alle contestazioni degli operatori di polizia il conducente riferiva di essersi posto alla guida solo pochi istanti prima del controllo mentre il passeggero, cui veniva contestata la presenza fuori dall’abitazione, riferiva di essere uscito a cena con l’amico credendo di avere ormai terminato il periodo di isolamento domiciliare cui era sottoposto. Per il guidatore “pizzicato” senza patente scatterà ora una sanzione amministrativa di svariate migliaia di Euro mentre la condotta del passeggero sarà oggetto di segnalazione all’Autorità Giudiziaria.



Continuano frattanto i serrati controlli sul rispetto delle prescrizioni anti- Covid da parte dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso: giornalmente sono ormai mediamente più di 2.000 le verifiche svolte nella “Marca” sui possessori di “green pass”, con quasi 200 attività ed esercizi pubblici controllati, in larghissima parte senza riscontrare violazioni di sorta alle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.