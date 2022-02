Castelfranco, controlli a tappeto: 124 mezzi fermati, 11 multe

CASTELFRANCO - Nel corso della mattinata di venerdì 4 febbraio 2022, i Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, in collaborazione con i colleghi del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno, hanno svolto un’estesa attività di prevenzione mediante l’esecuzione di alcuni posti di controllo sulle strade a maggior scorrimento di traffico nel territorio della “Castellana”.



L’articolato dispositivo, costituito principalmente degli equipaggi dell’Aliquota Radiomobile, con il supporto delle altre Stazioni della Compagnia, ha visto l’impiego complessivo di una ventina di militari che hanno presidiato le principali arterie stradali dalle ore 07.30 alle 12.30, monitorando il transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia.

In particolare, grazie all’ausilio di un elicottero dell’Arma che ha costantemente sorvolato la zona d’intervento, i controlli sono stati svolti nell’ambito di un’ampia area territoriale, ricompresa tra la S.R. 53 nel comune di Castelfranco Veneto, la S.P. 667 ad Altivole, la S.P. 68 a Morgano e la S.R. 245 a Castello di Godego.



Complessivamente sono stati controllati 124 mezzi, sui quali viaggiavano 211 persone. Si è proceduto alla contestazione di 11 contravvenzioni al Codice della Strada per trasgressioni alle norme che regolano la circolazione, soprattutto a seguito di elevate velocità.

I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto continueranno ad intensificare i controlli sulle strade anche nel weekend appena iniziato al fine di garantire la sicurezza degli utenti e scongiurare così condotte di guida potenzialmente pericolose.