Castelfranco consegna medaglie al valore per due suoi figli, prigionieri nella seconda guerra mondali

CASTELFRANCO - Castelfranco ricorda due suoi concittadini che hanno patito gli orrori della guerra e la crudezza dei campi di prigionia tedeschi durante il secondo conflitto mondiale. La città del Giorgione ha voluto insignire Angelo Brianese e Antonio Bergamin della Medaglia d’onore conferita in occasione della Giornata della Memoria.



Solitamente la celebrazione si svolgeva nella sede della Prefettura di Treviso, ma quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, si è svolta in Comune e ha visto celebrati due castellani candidati dagli stessi familiari, che hanno provveduto a ritirare personalmente il riconoscimento.



Riguardo i due insigniti, Angelo Brianese nacque a Istrana nel 1923 e fu deportato in Germania dal 10 settembre 1943 al 4 maggio 1945. L’onorificenza è stata consegna al figlio Renzo. Antonio Bergamin, nato a Castelfranco Veneto nel 1921, fu deportato in Germania dal 15 settembre del 1943 al 25 aprile del 1945. L’onorificenza è stata consegnata al nipote Luca Bertoncello.