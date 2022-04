Castelfranco, con la bici rubata davanti agli agenti: denunciato

CASTELFRANCO - Nella mattinata di ieri, un giovane trentenne castellano ha riconosciuto - appoggiata ad un muretto del centro - la sua bicicletta rubata per la quale aveva sporto denuncia pochi giorni prima.



Correttamente il ragazzo aveva informato del ritrovamento le forze dell’ordine così da compiere le formalità per rientrarvi in possesso. Pochi minuti dopo sul posto era giunta una pattuglia della Polizia Locale di Castelfranco Veneto che, visionato il mezzo e la relativa denuncia, ha eseguito subito le pratiche per la restituzione del mezzo al legittimo proprietario.

La scena è avvenuta a pochi metri dalla bicicletta quando, in quel mentre, era arrivato un ventenne residente in zona che, probabilmente pensando che la pattuglia fosse lì per altri motivi, ha tentato di inforcare la bicicletta ed andarsene.



Il ragazzo è stato quindi immediatamente bloccato e, dopo un timido tentativo di rivendicarne la proprietà, ha ammesso di averla “trovata” e di essersene appropriato perché gli serviva.

Accompagnato al Comando è stato denunciato per ricettazione e la bicicletta è stata restituita al cittadino derubato.