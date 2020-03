A Castelfranco i cartelli dei negozi chiusi commuovono la città

CASTELFRANCO – Tour dei negozi e dei locali chiusi in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto: l’umanità e l’empatia dei cartelli commuove la città. C’è chi ha chiuso già prima del decreto, per tutelare i propri dipendenti e la clientela, mentre altri offrono servizi su prenotazione e consegne gratuite a domicilio… un bel esempio di altruismo e solidarietà.



“Castelfranco Veneto al tempo del Coronavirus”: titola un bellissimo album fotografico digitale di Giancarlo Bajo, del circolo fotografico castellano “El Paveion”, in cui si può ammirare una città deserta ma al contempo ricca di umanità che traspare dai tanti cartelli affissi sui negozi ed i locali, immortalati dagli scatti felici di Bajo.