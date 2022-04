Castelfranco in campo contro il rischio emarginazione e isolamento

CASTELFRANCO - È di 20mila euro il contributo che il Comune di Castelfranco Veneto ha deciso di erogare per proseguire nel progetto “Guardiamoci intorno”, promosso dal Coordinamento del Volontariato della Castellana e dal Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) Belluno – Treviso, in collaborazione con Castellana Solidale, Cittadini Ovunque, ACAT Nord- Est.



Già proposto nel corso del biennio 2020-2021, il progetto punta a migliorare la vita delle persone che soffrono di emarginazione, in particolare gli anziani. Si tratta di un problema particolarmente sentito in questo periodo, in cui le persone più fragili continuano ad essere tra le più vulnerabili rispetto alle conseguenze della solitudine e dell’esclusione sociale causate dalla pandemia.



In generale il progetto punta a sviluppare una rete territoriale integrata di cura, così da prevenire i disagi derivanti da una condizione di solitudine e insicurezza. L’obiettivo è riconoscere anche alla persona anziana e ai soggetti più fragili il diritto e la responsabilità di avere un ruolo attivo, di autodeterminarsi e di partecipare alla vita della comunità, promuovendo iniziative per l’educazione alla valorizzazione della cittadinanza attiva e solidale.



Nel corso del biennio – tra le varie attività promosse - è stato attivato per i periodi invernali il servizio della spesa sospesa, in collaborazione con la Caritas, l'Associazione Ted X Castelfranco Veneto e la Protezione Civile provinciale per garantire supporto concreto a quelle famiglie, italiane e straniere, che si trovavano e si trovano in difficoltà economica.



In due anni sono stati raggiunti 1500 contatti attraverso i canali web (sito, pagina Facebook del Coordinamento) e altri 1100 attraverso le riviste cartacee delle Associazioni. Il Coordinamento ha anche supportato i cittadini che avevano la necessità di essere accompagnati a compilare le domande on line per la richiesta dei sussidi ministeriali per l'emergenza Covid (es. buoni spesa, supporto al pagamento delle utenze domestiche e al canone di locazione): con questo servizio, oltre a fare rete con i Servizi territoriali è stato anche possibile intercettare quasi 50 situazioni "borderline" che non sono di piena competenza dei Servizi Sociali, ma che versano in una situazione comunque critica.