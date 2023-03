Castelfranco, Busato in finale dell'Europeo di Karate

CASTELFRANCO - Sta per scoccare l’ora di Mattia Busato ai Campionati europei 2023 di karate a Guadalajara (Spagna). Sabato 25 marzo, a partire dalle ore 18, il portacolori del CS Esercito, che vive a Castelfranco Veneto e si allena nelle strutture della Germinal Sport Target, salirà sul tatami per tentare l’assalto alla medaglia d’oro. Busato si è guadagnato l’accesso alla finale del kata individuale nel turno preliminare di mercoledì scorso, quando nella giornata d’apertura della manifestazione, organizzata dalla Wkf (World Karate Federation), aveva conseguito il miglior risultato nella terza pool. Nell’ultimo atto dell’appuntamento continentale, Busato incrocerà il gigante spagnolo Damian Quintero, che nel suo palmares vanta ben 23 podi europei (10 ori, 10 argenti e 3 bronzi) e pure un argento olimpico. Si tratta, come peraltro evidenziato dalla Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali), di una vecchia conoscenza: Busato e Quintero si erano già confrontati in occasione della finale all’Europeo 2014 a Tampere (Finlandia). Un precedente fortunato per l’azzurro che aveva avuto la meglio sull’iberico conquistando l’oro.

Proprio a partire dal 2014, ovvero da quando ha preso parte alla sua prima rassegna continentale Senior, Busato ha sempre portato a casa una medaglia. Questa volta potrebbe essere ancora quella dal metallo più pregiato dopo che l’anno scorso a Gaziantep (Turchia) si era dovuto accontentare del bronzo europeo sia nel kata individuale, sia a livello di squadra con il team nazionale completato da Alessandro Iodice e Gianluca Gallo. Classe 1993, originario di Olmo di Martellago, ma ormai adottato da Castelfranco Veneto, Mattia potrà inserire in bacheca l’ennesima medaglia. Comunque vada a finire la finalissima con Quintero. Non solo, perché domenica 26 marzo, a partire dalle ore 9, la squadra maschile del kata, nuovamente composta da Busato, Iodice e Gallo, avrà l’opportunità di bissare il bronzo ottenuto nel 2022 in Turchia. Nella seconda pool, il trio del kata si è infatti piazzato dietro soltanto ai turchi (41 contro 41.7) e dovrà contendere quindi il terzo gradino del podio ai francesi.