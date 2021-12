Castelfranco, lo "beccano" mentre sta cedendo una dose di coca

CASTELFRANCO - Nel tardo pomeriggio di venerdì 17 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, M.L. 26enne disoccupato del luogo, noto alle forze dell’ordine per pregiudizi specifici.



I militari, nel corso di un servizio di appostamento, dopo avere cristallizzato lo scambio di una dose di cocaina, dietro pagamento della somma di 50,00 euro, hanno fermato il 26enne e lo hanno sottoposto a perquisizione domiciliare, rinvenendo ulteriori 12 grammi di cocaina, confezionata in diversi involucri, e due dosi di hashish e marijuana, nonché un bilancino di precisione ancora intriso di tracce di cocaina, e la somma di 95 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.



Concluse le formalità dell’arresto, il 26enne è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.