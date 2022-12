Castelfranco, Art Voice Academy di Diego Basso festeggia vent'anni: concerto sold out

CASTELFRANCO - Sold out per il concerto di Natale di Art Voice Academy, che ha inaugurato i festeggiamenti per i suoi primi vent’anni di attività. Il concerto di sabato 3 dicembre al teatro Accademico di Castelfranco Veneto ha fatto registrare il tutto esaurito. L’ampio pubblico ha assistito all’esibizione delle voci soliste, dei cori Children's Choir, Teen Choir, Young Choir e del gruppo vocale Golden Bliss, che sono stati accompagnati dall'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso.

Le celebrazioni per le festività del Natale proseguiranno a ritmo pop-rock con un secondo live, che si terrà venerdì 9 dicembre alle 21 presso “Casa Riese”. La location ha un significato altamente simbolico per l’Accademia e per il suo fondatore Diego Basso: il concerto si terrà infatti a Riese Pio X, luogo di nascita del centro di alta formazione dello spettacolo.