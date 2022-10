A Castelfranco arriva il trattamento estetico di Paris Hilton

CASTELFRANCO - La tecnologia si chiama Zaffiro, mentre il trattamento combinato è stato ribattezzato “Nlift”. In Italia rappresentano l’ultima frontiera nel campo del ringiovanimento estetico del viso, del collo e del décolleté. Si tratta di un “lifting della pausa pranzo”, visto che il trattamento può essere realizzato in meno di due ore. In Italia solamente dieci professionisti sono in grado di proporre questa tecnologia: la dottoressa Oriana Maschio, medico chirurgo ed esperto nazionale in medicina estetica, lo esegue a Castelfranco Veneto. È il primo medico in tutto il Triveneto ad eseguire il trattamento “Nlift”. Recentemente questa tecnologia è stata al centro di alcuni post di Paris Hilton, di influencer e di star dei social.

Totalmente indolore, Nlift è un trattamento biostimolante di ultima generazione per il ringiovanimento duraturo di viso, collo e décolleté. Sfrutta infatti il calore erogato dai raggi infrarossi e un nuovo tipo di filler (gel). Per completare il trattamento sono necessarie circa due ore, e a differenza degli altri trattamenti di ringiovanimento può essere praticato anche d’estate. “E’ meno invasivo e ha bassissime controindicazioni – spiega la dottoressa Maschio -. A differenza di altri trattamenti coniuga la terapia rigenerativa con quella correttiva, è un protocollo di correzione e rigenerazione che unisce filler stimolanti e tecnologia ringiovanente. Zaffiro è una tecnologia ben nota negli Stati Uniti e approvata dall’Fda, e si sta imponendo sempre di più all’attenzione del pubblico, anche in Italia".

La dottoressa Maschio è medico chirurgo, è diplomata alla Scuola internazionale di Medicina Estetica dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma e lavora nell’ambito della medicina estetica da circa 25 anni. Fa parte della Società Italiana di Medicina Estetica, è trainer di formazione per medici e spesso relaziona a congressi nazionali e internazionali. Lavora nel suo studio di via Piccinini e riceve in prima persona i suoi pazienti. “Parto sempre da una prima visita preliminare, per valutare lo stato di salute generale del paziente”, conclude la professionista.