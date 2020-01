A Castelfranco arriva finalmente lo IAT

CASTELFRANCO – Al Museo Giorgione apre lo IAT, finalmente un ufficio turistico per i tanti visitatori della città: un’iniziativa attesa da tempo per incentivare il turismo a Castelfranco. Temporaneamente l’Ufficio Informazioni e Assistenza Turistica, in attesa dell’ultimazione dei lavori per la sistemazione dello stabile destinato ad accogliere l’Ufficio in maniera definitiva, da mercoledì 29 gennaio verrà aperto al pubblico presso il Museo Casa Giorgione, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 13, venerdì e sabato dalle 10 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 16.30.



“Da qualche tempo una operatrice individuata dall’UNPLI sta già collaborando con gli uffici comunali per realizzare i lavori preliminari, soprattutto in ambito informatico, in modo da giungere con piena operatività al primo giorno di apertura – spigano dal Municipio di Castelfranco Veneto -. Sono già attivi il numero di telefono 0423/735624 (da mercoledì 29 gennaio) e la mail: iat@comune.castelfrancoveneto.tv.it, (da subito)”.



“Aperitivo con Giorgione” è l’iniziativa ideata dal comune di Castelfranco Veneto per gli ospiti degli hotel, e delle altre strutture ricettive cittadine, vale a dire la possibilità di visitare gratuitamente il Museo Casa Giorgione, accompagnati dagli studenti dell’I.T.C.G. Martini dell’indirizzo Turismo. “L’iniziativa sarà attiva da gennaio a maggio 2020, verrà realizzata di sabato pomeriggio alle 17 e comprenderà la degustazione gratuita di un aperitivo in uno dei bar del centro storico – precisano dal Comune -; il progetto verrà realizzata grazie alla collaborazione degli esercizi di settore cittadini che distribuiranno ai loro ospiti i buoni per l’entrata al museo e il successivo aperitivo”.