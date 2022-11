Castelfranco, arrestato con l'accusa di tentata prostituzione minorile

CASTELFRANCO - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castelfranco Veneto hanno arrestato, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Venezia, un 40enne residente a Loria, pregiudicato, dovendo espiare la pena di 3 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, per reati di tentata prostituzione minorile, detenzione di materiale pornografico e sostituzione di persona, commessi tra gli anni 2014 e il 2016.I Carabinieri della Stazione di Cornuda hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia, un 41enne del posto, già destinatario della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il soggetto si era reso responsabile di un’accesa lite con un 24enne vicino di casa e segnalato all’autorita'.

Mentre i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Treviso, un 25enne moldavo, gravato da pregiudizi penali, residente a Schio (VI), ritenuto responsabile di reiterate violazioni dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, impostogli dal Tribunale di Vicenza, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commesse lo scorso 17 novembre nel capoluogo scledense. I Carabinieri della Stazione di Col San Martino hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Udine, un 48enne residente a Miane , pluripregiudicato, che deve espiare un anno e quattro mesi di reclusione, per il reato di ricettazione commesso nel marzo 2018 a Tavagnacco (UD).