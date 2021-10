A Castelfranco appuntamento con i maestri cioccolatieri della Marca

CASTELFRANCO - “Bevanda degli dei” per i Maya, il cioccolato fa sicuramente bene alla salute, come attestato da studi scientifici, che hanno individuato nei polifenoli del cacao un’azione antiossidante. Ora a Castelfranco sarà possibile scoprire i segreti del cioccolato artigianale, declinato in tutte le sue forme, gusti e varietà: fondente, al latte, bianco, rosa, con le nocciole, le spezie, tavolette, cremini, cioccolata in tazza aromatizzata, ciocco-aperitivi, lecca-lecca al cioccolato, tartufi.



Dal 29 al 31 ottobre i giardini della città del Giorgione ospiteranno i maestri cioccolatieri di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, che accompagneranno i visitatori in un singolare viaggio esperienziale alla scoperta delle qualità e proprietà della cioccolata. A "Botteghe del cioccolato" saranno presenti sei botteghe e pasticceria della Marca, che da molti anni hanno imparato a coccolare i propri clienti con i loro dolci prodotti. Troveranno dunque posto la Bottega del Dolce di Cornuda, Matteo Spinetta di Montebelluna, Mauro La Pasticceria di Vedelago, la Pasticceria Cioccolateria Max di Treviso, la Pasticceria Dolce&Gelato di Vallà di Riese Pio X e la Pasticceria Opera, che gioca in casa, essendo nata a Castelfranco, a pochi passi dalle mura.



Non mancheranno degli show cooking curati dai professionisti che nella giornata di sabato saranno affiancati dagli studenti della scuola professionale Lepido Rocco di Lancenigo. Gli stand saranno aperti dalle 16 alle 20 nella giornata di venerdì 29 ottobre. Sabato invece dalle 9.00 alle 24.00 e domenica dalle 9.00 alle 20.00. Il taglio del nastro è fissato per le ore 12.00 di sabato alla presenza delle autorità, mentre la serata sarà all’insegna della “Notte fondente”.



L’evento, organizzato da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e Castelfranco Veneto con il patrocino della Città di Castelfranco Veneto e della provincia di Treviso, è realizzato grazie al contributo della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, di Ebav – l’ente bilaterale per l’artigianato veneto e al sostegno delle aziende Cosmo, Carine e Valrhona.