Castelcucco, ciclista colpito in fronte dal pallino di un cacciatore

CASTELCUCCO - Ciclista colpito dai pallini di un cacciatore: è accaduto nella mattinata di ieri a Castelcucco.



Il ferito, 48 anni, residente in comune di Pieve del Grappa, stava pedalando in sella alla sua bici in via Erega quando è stato colpito in fronte da un pallino di un cacciatore nelle vicinanze. L’allarme è scattato verso le 11 di ieri: sul posto è giunta immediatamente un’ambulanza che ha preso in carico il ciclista, il quale non ha mai perso conoscenza.



Il personale sanitario lo ha ricoverato in ospedale: non è in pericolo. Introvabile il responsabile, nonostante le indagini delle forze dell’ordine. Proprio ieri era il giorno dell’apertura della caccia in Veneto.