Casolare in fiamme, una persona dispersa

VERONA - Una persona è data per dispersa dopo che un casolare, nel veronese, ha preso fuoco. I Vigili del fuoco stanno intervenendo in località Marzana a Verona per spegnere l'incendio generalizzato di una casa rurale disposta su tre livelli; a risultare dispersa un'anziana. Le squadre dei Vigili del fuoco arrivate da Verona, Caldiero e Bardolino con 8 automezzi, tra cui un'autoscala e 4 autobotti con 19 operatori e stanno ancora lavorando per spegnere gli ultimi focolai del rogo della struttura in parte collassata.