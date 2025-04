Caso Resinovich, il marito è indagato per omicidio

TRIESTE - Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, è stato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati per la morte della donna, trovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un’area boschiva nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. La notizia è stata rilanciata nella puntata di venerdì sera della trasmissione "Quarto Grado", in onda su Retequattro, dove è stato anche rivelato che martedì scorso gli investigatori hanno effettuato una perquisizione di sette ore nell’abitazione dell’uomo.



Secondo quanto emerso, gli inquirenti non sarebbero usciti a mani vuote: all'interno dell'appartamento sarebbero stati raccolti elementi ritenuti rilevanti per l’indagine. Durante il programma televisivo, il giornalista Carmelo Abate ha confermato che Visintin risulta formalmente indagato nell’inchiesta che ruota attorno alla morte della moglie, all’epoca dei fatti 63enne. Il caso di Liliana Resinovich aveva sin da subito sollevato molti interrogativi e attirato l’attenzione mediatica nazionale per le circostanze misteriose del ritrovamento del corpo, avvolto in sacchi di plastica.