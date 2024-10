CASEUS 5-6/10/2024 – La Filiera del Latte QV: Garanzia di Qualità e Sicurezza per i consumatori Veneti

La filiera del latte certificata Qualità Verificata (QV) si afferma come un pilastro fondamentale del settore lattiero-caseario nel Veneto, offrendo ai consumatori prodotti di altissima qualità, garantiti attraverso controlli rigorosi in ogni fase del processo produttivo.

Il marchio QV, sinonimo di eccellenza, assicura che ogni litro di latte e ogni forma di formaggio che arriva sulle tavole sia monitorato dal benessere e all'alimentazione delle bovine, alla mungitura, fino alla distribuzione. Proveniente esclusivamente da allevamenti italiani selezionati, il latte QV è il risultato di un sistema di tracciabilità avanzato, che ne garantisce autenticità e sicurezza.

Le aziende lattiero-casearie del territorio trevigiano hanno abbracciato con entusiasmo questa certificazione, investendo in trasparenza e tracciabilità. L'obiettivo è offrire un prodotto che rispetti elevati standard qualitativi, in perfetta armonia con la tradizione casearia della regione. Scegliere il latte e i formaggi con il marchio QV significa portare a casa prodotti che rispettano il benessere animale privi di additivi artificiali o contaminanti, che riflettono il legame con il territorio e promuovono l’artigianalità e il rispetto per l’ambiente.

La filiera del latte e dei formaggi QV non solo tutela i consumatori, ma rappresenta un impegno per una produzione responsabile e sostenibile. Con l’adozione di tecnologie moderne, questa filiera unisce tradizione e innovazione, preservando la genuinità e il sapore autentico dei prodotti lattiero-caseari italiani.

Per i cittadini veneti, optare per il latte e i formaggi certificati QV è un modo per sostenere una produzione che valorizza il territorio e assicura prodotti naturali e salutari, senza compromettere la qualità.

In occasione di Caseus 2024, la fiera dei formaggi veneti che si terrà il 5-6 ottobre a Villa Contarini, Piazzola sul Brenta, sarà possibile scoprire come il marchio QV rappresenti un impegno per una produzione responsabile, rispettosa del benessere animale e dell'ambiente, unendo tradizione e innovazione.

Iniziativa finanziata dal Complemento di Sviluppo Rurale per il Veneto 2023-2027. Organismo responsabile dell’informazione: Latteria Sant’Andrea Soc. Agr. Coop. Autorità di gestione regionale: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione.