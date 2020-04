Case di riposo: in provincia di Treviso 34 strutture sono "covid-free"

TREVISO - “In Provincia di Treviso sono in tutto 34 le case di riposo “Covid free”, ovvero che non presentano casi di positività al virus né tra gli ospiti né tra i dipendenti”. Lo ha detto detto mercoledì il direttore generale dell’Ulss2 Francesco Benazzi durante la conferenza stampa.



Lo screening di massa effettuato nelle case di riposo della Marca al momento ha evidenziato che sulle 57 Rsa totali 34 strutture sono pulite. Sette, invece, le strutture dove non ci sono ospiti positivi e 3 quelle che non presentano tra i dipendenti casi di contagio al covid-19. Una sola struttura, l’Israa Zalivani di Treviso presenta da 1 a 5 ospiti positivi; 6 strutture presentato da 1 a 5 operatori positivi e una struttura ha da uno a 5 ospiti e operatori positivi ( Guizze-Marseille di Volpago del Montello).



Tra le strutture con più di 5 operatori o ospiti positivi ci sono la casa di riposo San Pio X di Cordignano che, su un totale di 118 ospiti ha 14 positivi e 104 negativi. Mentre sui 91 dipendenti 3 sono i dipendenti.



Tra le strutture per anziani più attenzionate dall'Ulss 2 per numeri di contagio più elevati ci sono: casa Luigi Augusto di Ormelle dove gli ospiti positivi sono 53 sul totale di 135 ( il 53%), mentre tra i 121 operatori 9 sono risultati positivi al coronavirus. All’Istituto Gris gli anziano positivi sono 61 su 131, mentre tra i 145 operatori 19 sono positivi. Al centro servizi Santa Maria dè Zairo di Zero Branco, su 81 ospiti 23 sono positivi, mentre degli 42 operatori solo 2 sono positivi. Migliora anche la situazione del focolaio a Cà dei Fiori di Casale sul Sile dove attualmente su 76 ospiti solo 6 sono positivi, mentre tra gli 88 operatori 11 sono positivi. Nella casa di riposto De Lozzo Da Dalto di San Pietro di Feletto sono risultati positivi ai test 11 ospiti su 61 e 8 dei 54 operatori.



Infine al Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, dove sono stati sottoposti a tampone tutti i 145 ospiti sono 71 i casi di positività, mentre tra gli operatori sono 34 i positivi su un totale di 147. La situazione a casa Fenzi di Conegliano resta ancora una delle più critiche: su 190 ospiti, 112 sono i positivi mentre sui 160 dipendenti 47 sono risultati positivi.