Case di riposo, il 74% delle strutture venete non presenta casi di coronavirus

TREVISO - Sono 244 le strutture per anziane venete sulle 330 totali che non presentano nessun caso, né tra gli ospiti, né tra i dipendenti, di contagio da coronavirus. Sono questi i risultati dello screening di massa effettuato in tutte le 330 case di riposo venete.



"Sul totale di 330 case di riposo del Veneto, 244, cioè il 73,9%, sono 'pulite', non hanno registrato casi di contagio da Coronavirus”, ha detto il governatore Luca Zaia, durante la conferenza stampa di lunedì riportando i dati dello screening effettuato nelle Rsa della regione. Nel totale sono risultati positivi al coronavirus 2.154 persone tra gli ospiti, pari al 6,4% del totale, mentre tra gli operatori sono 1.300 i positivi, di cui la maggior parte asintomatici, che corrispondono al 3,2% del totale.



“Nel 74% delle strutture per anziani non è stato registrato nessun caso - ha detto l’assessore alla sanità Manuela Lanzarin - mentre il 26,1% delle Rsa, pari a 86 strutture, ha registrato contagi che possono variare”.



“La fotografia emersa dallo screening di massa non deve fari abbassare la guardia ma dobbiamo continuare con il piano di sanità pubblica che prevede isolamento, percorsi separati per i positivi e monitoraggio . A questo proposito - sottolinea Lanzarin - i test nelle case di riposo continueranno ciclicamente. Tra 15 giorni si ripartirà con i nuovi controlli a ospiti e personale. Il nostro obiettivo è mantenere le 244 strutture pulite”.