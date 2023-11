Case come discariche, lei le pulisce gratis e i suoi video diventano virali

Per chi non la conoscesse già, esiste nel mondo una giovane donna di 30 anni diventata famosa sul web col nome di “Aurikatariina” grazie alla sua missione: aiutare gratuitamente le persone a ricominciare da un punto di partenza comune, ovvero ripulire le loro case, non solo dallo sporco, ma anche dai momenti bui della vita. Nei suoi video, per la maggior parte girati in Finlandia, suo Paese di origine, viene mostrato come spesso chi si ritrova coinvolto in situazioni problematiche tenda a riflettere il proprio stato mentale sugli spazi in cui vive. Infatti, le numerose storie raccontate attraverso la voce della ragazza hanno come protagoniste persone che soffrono di depressione post-traumatica, impossibilitate a muoversi perché anziane o a causa di un incidente, e ancora persone che soffrono di problemi psichici. Solitamente questi mantengono segreta la condizione di estremo disagio della casa che, una volta ripulita, diventa il simbolo di una rinascita. Non potendo, difatti, offrire ospitalità ad amici o parenti per paura di essere giudicati, Aurikatariina racconta come i loro legami diventino ancora più instabili, aumentando così per queste persone la solitudine in cui si sono rifugiate.

Non a caso, lo sponsor dei suoi video è stata un’agenzia di consulenza terapeutica per offrire uno spunto ai suoi ormai 3 milioni di follower su YouTube, per normalizzare il dialogo sulla prevenzione alla depressione. Non viene richiesto nessun compenso per il lavoro, in quanto la monetizzazione viene generata dal traffico dei numerosi utenti attraverso le visualizzazioni. Gli unici presupposti richiesti sono il consenso a filmare le fasi della pulizia all’interno della casa e che questa sia come lei afferma “dirt-delicious”: talmente sporca da essere deliziosa. Con la tecnica di regia del make over, si mostrano le prime condizioni di un ambiente sommerso dalla sporcizia: pavimenti ricoperti di spazzatura, insetti e cibo ammuffito. Segue poi l’intervento della ragazza e il racconto singolare che ha trasformato quella casa in un trauma vivente per mostrare alla fine il risultato: un appartamento ripulito da cima a fondo, irriconoscibile, ma che dimostra come il primo passo per uscirne sia chiedere aiuto.

Foto: Instagram