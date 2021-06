Foto d'archivio

CASALE SUL SILE - Cinque vetrine frantumate al magazzino comunale.



Al Comando dell’Arma a Casale presentata denuncia contro ignoti.



In un arco temporale compreso tra il 10 e il 14 giugno denunciate cinque vetrate del magazzino comunale, sito in quella via Vittorio Veneto, lanciandovi contro dei sassi.



Indagini in corso.