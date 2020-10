Casale, accordo Comune-banche per il rilancio delle 600 imprese del territorio

CASALE SUL SILE - Un’iniezione di fiducia da mettere subito in circolo per le aziende di Casale sul Sile, per far loro superare la battuta d’arresto del lockdown e aiutarle a ripartire. Il Comune di Casale sul Sile con Banca di credito cooperativo Pordenonese e Monsile e CentroMarca Banca ha firmato due protocolli d’intesa con Cofidi, Confartigianato e Fidimpresa per sostenere le 334 imprese produttive artigiane e le 291 attività commerciali operanti nel territorio di Casale.



L 'accordo, che consentirà di immettere nel territorio circa 800mila euro di liquidità vuole fornire le basi per rilanciare l'economia locale in questo difficile periodo di emergenza Covid.



L’amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 75 mila euro così suddivisi: per "Casale per le imprese” 10mila euro all'anno che potranno generare 500.000 euro di finanziamente; mentre per Confidi (Trevigianfidi, Canova Cooperativa Artigiana di garanzia della Marca Trevigiana, Consorzio Veneto Garanzie-Confartigianato e Fidimpresa & Turismo Veneto) 25mila euro che potranno generare 300mila euro di finanziamento.



“Questo accordo – ha detto il sindaco Stefano Giuliato– ha un grande valore in quanto risponde alle esigenze scaturite dall'ascolto degli operatori economici del territorio e del continuo dialogo con le associazioni di categoria. Il tessuto produttivo potrà attingere a queste opportunità pensate proprio per affrontare questa dura fase economica”.



L'accordo prevede, infine, alcune condizioni minime necessarie per le imprese richiedenti, ovvero, esercitare la propria attività nel comune di Casale dal 1° gennaio del 2018 in via continuativa, regolarità dei pagamenti degli ultimi due anni, autocertificata e presentazione degli ultimi due bilanci.