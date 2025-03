Casa rischia di franare lungo il pendio: evacuati i residenti

VICENZA - Vigili del Fuoco sono stati allertati nella mattinata di giovedì 13 marzo in via Callecurta, a Monteviale (Vicenza), per uno smottamento che ha interessato il cortile di un’abitazione. I residenti si sono accorti del cedimento di una parte del terreno, che rischia di precipitare su un cantiere sottostante, dove sono in corso i lavori per la costruzione di un nuovo edificio. Due auto, che si trovavano parcheggiate nel cortile nella parte che ha ceduto, sono state ancorate e recuperate con il carro attrezzi.



I vigili del fuoco, giunti da Vicenza, hanno immediatamente disposto lo sgombero momentaneo dell’abitazione. Inoltre, un palo dell’Enel, anch’esso pericolante, è stato provvisoriamente ancorato fino all’arrivo dei tecnici, che hanno provveduto a staccare i collegamenti elettrici. Nel corso della giornata è stato effettuato un sopralluogo con il funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco, Vincenzo Valeri, i tecnici comunali, un geologo e il sindaco. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale. Le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco sono state lunghe e delicate.