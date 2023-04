Casa a fuoco nella notte: intossicata una donna

TRIESTE - Una donna di circa 75 anni di età è stata soccorsa dai sanitari, nelle prime ore di oggi, intorno alle 3:30, a seguito del suo coinvolgimento in un incendio che ha interessato una abitazione, nel territorio comunale di Sgonico, Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, si è sviluppato un rogo che ha interessato una dimora privata. Allertati dal Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste, gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza Als (Advanced Life Support ovvero mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo), proveniente da Opicina. Il personale sanitario ha preso in carico la donna che ha riportato una ustione al volto; è rimasta leggermente intossicata per aver respirato i ai fumi della combustione. Controllata sul posto, una seconda persona, per cui non si è resa necessaria all'ospedalizzazione. La donna è stata portata all'ospedale di Cattinara in codice giallo, stabile, cosciente.