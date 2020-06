In casa di riposo le visite si fanno in giardino

CASTELFRANCO – Da qualche giorno sono iniziate le visite agli ospiti del Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor da parte dei loro parenti. Il lockdown aveva imposto per messi una lontananza forzata ed ora, pur con tutte le precauzioni anti-Covid, la struttura apre ai visitatori ma rigorosamente nei giardini. L’area prescelta per consentire alle famiglie di trascorrere un po’ di tempo insieme è quella denominata “C’era una volta … Nuovo Cinema Paradiso” (l’ex Bocciofila).



“La sicurezza viene prima di tutto, ma, allo stesso tempo, dopo tutti questi mesi, ospiti e familiari avevano bisogno di una maggiore vicinanza – spiegano la direttrice del Sartor, Elisabetta Barbato e il presidente Maurizio Trento – così abbiamo elaborato un Protocollo che recepisce le più recenti disposizioni della Regione Veneto, senza per questo far venire meno la sicurezza di chi frequenta la nostra struttura. In questi giorni è davvero una grande emozione vedere nonni e nonne in compagnia dei loro figli e nipoti. Un ringraziamento speciale va rivolto ancora una volta a tutto il personale del Centro, ai nostri ospiti e alle loro famiglie che hanno tenuto duro in questi mesi durissimi. Speriamo di poterci riabbracciare al più presto”.



La prenotazione degli incontri è facile basta inviare un messaggio al numero whatsapp 344 2710356. “Il Protocollo prevede: la misurazione della temperatura (con termometri che non prevedono il contatto o termoscanner fissi, ove disponibili) – spiegano dal Sartor -; la compilazione della checklist di valutazione e del patto di responsabilità reciproca elaborati dalla Regione Veneto all’ingresso del visitatore; la spiegazione di tutte le norme comportamentali e delle precauzioni da osservare durante gli incontri. Una volta conclusa questa prima fase di accoglienza, i familiari vengono accompagnati nella postazione assegnata. Per ciascun ospite è consentita la visita di massimo 2 familiari e la durata dell’incontro prevista è di 20/30 minuti. Al termine della visita, i familiari vengono accompagnati all’uscita e non viene loro consentito di sostare nella zone limitrofe”.