Casa colonica a fuoco, scatta l'allarme

VENEZIA - Nel tardo pomeriggio di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti a Vigonovo, in provincia di Venezia, per l’incendio di una casa colonica e un annesso rustico disabitato: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Mira, Mestre e Piove di Sacco con due autopompe, un’autobotte l’autoscala e 12 operatori, hanno subito circoscritto e spento le fiamme delle masserizie, evitando un incendio generalizzato della struttura.



Il casolare viene spesso utilizzato da persone senza tetto come dimora. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute.