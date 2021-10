La casa acquistata non è come in foto, uccide l'agente immobiliare e si toglie la vita

USA - Aveva comprato una casa a scatola chiusa, fidandosi delle foto che gli avevano mostrato via mail, e quando ha scoperto che in realtà l’immobile era diverso da quello che si aspettava, ha ucciso l'agente immobiliare e poi ha deciso di farla finita. Tragedia in Virginia, negli Stati Uniti, dove un 84enne ha sparato all’agente 41enne che gli aveva venduto una casa non di suo gradimento.

L’anziano, una volta giunto presso l’abitazione che aveva già acquistato, è uscito di senno, ha sparato all'uomo che gli stava mostrando l'immobile, e ha poi chiamato le forze dell’ordine confessando l’omicidio. Quando la polizia è giunta sul posto, l’uomo si è tolto la vita con la stessa arma con cui aveva appena compiuto il delitto.

