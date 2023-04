Carro deragliato: gente in attesa a Venezia, disagi contenuti

VENEZIA - Tanti turisti in attesa, ma disagi tutto sommato contenuti alla stazione di Venezia Santa Lucia dopo un incidente ferroviario sulla Firenze-Bologna. Mentre viaggia regolarmente il traffico sulla direttrice tra Milano e Trieste, la più nevralgica per il nodo di Venezia, si registrano anche qui molte cancellazioni dei treni in direzione sud, verso Bologna e Roma. In altri casi i tabelloni di Trenitalia annunciano ritardi superiori ai 110 minuti per arrivi e partenze. Oggi non è una giornata di grande affollamento nella stazione di Venezia. Molti turisti stranieri erano già al corrente del blocco verso sud sulla linea, e arrivano preparati ad una lunga attesa. Stessa situazione anche nell'importante nodo di Verona, con treni regolari sulla direttrice ovest-est, e ritardi e cancellazioni per le linee verso il centro Italia.

L'incidente ferroviario è accaduto la scorsa notte nella stazione di Firenze Castello dove un carro del treno merci è uscito dai binari. Il deragliamento avrebbe provocato l'abbattimento di elementi della ferrovia, tra cui pali e tralicci che sorreggono i cavi che erogano l'alimentazione elettrica ai treni e alla linea.

I tecnici di Rfi stanno lavorando alla riparazione ma, si fa sapere, servirà tempo per ripristinare la linea nel tratto fra Firenze Castello e Prato. Sempre secondo quanto si apprende, il convoglio che ha subito il deragliamento fa parte di una azienda logistica esterna al gruppo Fs e trasporta un carico di container.

Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha precisato che l'incidente ha provocato danni ma nessun ferito.