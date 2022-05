Caro gasolio, protesta al mercato ittico

VENEZIA - La marineria di Chioggia ha confermato che resterà ferma fino a venerdì per il momento, giorno in cui si recherà con le proprie imbarcazione a Venezia.

Lo annuncia il consigliere regionale e comunale Jonatan Montanariello, membro della commissione pesca in Regione, che oggi ha partecipato alla protesta tenuta al Mercato Ittico.

E' il caro gasolio, in particolare, il nodo cruciale della crisi del settore. "Come regione ci siamo attivati più volte nei rapporti istituzionali con i vari enti, ed anche in modo diretto promuovendo richieste di risorse nel Pnrr, piuttosto che con contributi specifici nel settore - osserva - cosa che spesso è stata di grande aiuto".