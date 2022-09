Caro energia, il Comune invita a tenere chiuse le porte negozi

VERONA - Si chiama "Attenti alle porte" l'iniziativa dedicata al risparmio energetico promossa dal Comune di Verona in collaborazione con le associazioni di categoria, cui aderiscono le attività commerciali e artigianali del territorio.



Dato l'attuale contesto di emergenza climatica e la crisi di prezzi e forniture energetiche, l'iniziativa prevede di mantenere chiuse le porte di accesso ai locali quando sono attivi gli impianti di climatizzazione, per ridurre i consumi, con un risparmio stimato tra il 30 e il 50% e una minore emissione di gas inquinanti.



"Come presidente della Commissione Ambiente della Camera - ha detto Alessia Rotta, deputata del Pd e consigliera comunale - sono stata impegnata in prima linea nella battaglia per la transizione ecologica e sono contenta che la nostra città possa fare un passo in avanti nella direzione di una maggiore sostenibilità.



La prima (e al momento unica) capitale europea ad aver provveduto all'emanazione di una specifica ordinanza sui condizionatori per ridurre gli sprechi energetici è stata Parigi, ma la misura sarà estesa a tutta la Francia. Anche in Italia diverse città hanno deciso di adottare provvedimenti simili a partire da Trento e Firenze" ha concluso.