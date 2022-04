Caro carburanti Italia, calo prezzo benzina e diesel oggi

ITALIA - Prezzo di benzina e diesel ancora in calo in Italia oggi con le medie nazionali in self service - da Milano a Roma, da Palermo a Torino - sotto quota 1,79 sia per la verde che per il diesel. Brent a 101 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di quattro centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Q8 registriamo un taglio di 1 cent/litro su benzina e gasolio. Per Tamoil -3 cent/litro su entrambi i carburanti.



Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,789 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,792 pompe bianche 1,780), diesel a 1,785 euro/litro (-3, compagnie 1,785, pompe bianche 1,783). Benzina servito a 1,922 euro/litro (-3, compagnie 1,96,4 pompe bianche 1,841), diesel a 1,920 euro/litro (-4, compagnie 1,960, pompe bianche 1,843).



Gpl servito a 0,854 euro/litro (invariato, compagnie 0,854, pompe bianche 0,854), metano servito a 2,228 euro/kg (-1, compagnie 2,317, pompe bianche 2,159), Gnl 2,762, euro/kg (+31, compagnie 2,772 euro/kg, pompe bianche 2,753 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,871 euro/litro (servito 2,088), gasolio self service 1,871 euro/litro (servito 2,096), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,677 euro/kg, Gnl 2,737 euro/kg.