Caro bollette, “stagione dello sci a rischio”

UDINE - L’estate, per alcuni albergatori friuliani, è finita in anticipo. A metà settembre molti alberghi di Lignano Sabbiadoro, spiaggia della provincia di Udine, erano già chiusi. Non perché mancassero i turisti, anzi, ma con le bollette così alte, per molti non valeva la pena di tenere aperto. E ora che si avvicina la stagione invernale, sulle vette friulane, venete e dell’Alto Adige si presenta lo stesso, e più massiccio, problema: come fare a far fronte ai costi di gas e luce? Siamo ad ottobre e ancora non si sa dove si potrà andare a sciare perché la stagione dello sci è davvero a rischio. Si sperava in una rinascita, dopo due anni penalizzati dalla pandemia, e invece si rischia il collasso.

A lanciare l’allarme è il presidente dell’Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef), Valeria Ghezzi, che all’ AGI spiega: "Con queste bollette la prossima stagione dello sci è a rischio. Non vogliamo assolutamente chiudere ma se gli impianti di risalita resteranno chiusi, ne risentirà pesantemente tutta la filiera della montagna".

Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca in un’intervista al Sole24Ore spiega come il costo delle utenze sia insostenibile anche per gli alberghi. Il peso delle bollette, spiega “è sei volte quello del 2019. Finita l’alta stagione e finiti i mesi in cui i fatturati potevano coprire le spese, saranno in tanti a non farcela più”. “Non si può chiedere alle aziende di lavorare in perdita”, rimarca, riportando l’esempio dei cinque hotel che hanno chiuso in Puglia. “Il caso degli alberghi del Salento non sarà l’unico, nel prossimo mese ne vedremo tanti altri, la situazione per il nostro settore è drammatica”, ammette.

“Drammatica” è la parola utilizzata anche Valeria Ghezzi per parlare degli impianti sciistici. "Per una cabinovia di 15 posti lunga 2 chilometri, la bolletta di luglio 2021 - spiega Ghezzi - era stata di 12.000 euro, dodici mesi dopo il costo era quasi triplicato, ben 34.000 euro. Se in passato avevamo messo a bilancio 450mila euro per la gestione dell'impianto da fine ottobre a Pasqua, ora la somma è di 1,2 milioni".

Solleva lo stesso problema Helmut Sartori, presidente dell’Associazione funivia dell’Alto Adige, sentito dall’ANSA. "Se non si fa nulla, viene messa in pericolo l’esistenza dei comprensori sciistici di piccole e medie dimensioni, e non solo la loro - avverte Sartori - Se i comprensori sciistici delle valli non aprono, non c'è bisogno di scuole di sci, né di maestri di sci, i rifugi restano vuoti e anche gli alberghi non avranno ospiti. Sono quindi in gioco migliaia di posti di lavoro". L’appello di tutti è che le istituzioni e la politica facciano qualcosa per salvare la montagna, lo sci, l’economia, il lavoro, le famiglie.