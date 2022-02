CARNEVALE VENEZIANO AL CASTRUM DI SERRAVALLE.

Per sabato 26 febbraio ore 20 vi proponiamo una divertente serata di Carnevale nella Suite del Castrum di Serravalle a Vittorio Veneto con ottimo cibo, buon vino e la musica del Mo Marino Bellinaso al pianoforte.

Saranno presenti le tipiche maschere veneziane come Casanova, Arlecchino e altre donzelle allegre . Venite in maschera oppure no come preferite, nel caso vi forniremo mascherine e tricorni.