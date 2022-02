Carnevale Venezia, ultimo fine settimana di eventi e musica

VENEZIA - Da oggi, Giovedì Grasso, parte l'ultimo fine settimana del Carnevale di Venezia, ricco di appuntamenti da seguire: teatri, musei e istituzioni si aprono al pubblico con concerti e spettacoli. Domani all'Ateneo Veneto lo scrittore Alberto Toso Fei terrà una conferenza-spettacolo intitolata "Un Carnevale lungo 1600 anni", una panoramica della storia più curiosa dedicata a Venezia e alla sua storia.

Al Palazzetto Bru Zane, sempre venerdì, si terrà l'operetta "Le 66! Jacques Offenbach" con arrangiamento originale di François Bernard per pianoforte, clarinetto e trombone e la regia di Victoria Duhamel. Sabato 26 a Ca' Pesaro ci si ritrova per festeggiare il Carnevale con le canzoni, gli scherzi poetici e le scenette teatrali. Il gruppo musicale "E m'incanto trio" propone "Quatro vilotte te le voi cantare… per far la festa al dì de Carnevale". E per i bambini lo spettacolo di burattini "Margherita e il drago con Arlecchino servo fedele" alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Nella Chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti, si potrà invece assistere a un concerto con musiche di Naumann, Gatti, Cimarosa, Mayr.

Una notte insolita sarà invece quella che si potrà trascorrere sabato a Mestre, nell'Auditorium del Distretto M9, che apre le porte a 40 bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni per una speciale festa in maschera in compagnia dei grandi personaggi del '900. Al Gran Teatro La Fenice domenica si terrà un concerto diretto dal giovane direttore Francesco Lanzillotta, con composizioni di Rossini, Strauss, Dvořák, Offenbach, Lehár, Bernstein e Kálmán. Arrivano infine domani a Venezia gli equipaggi italiani e internazionali che si sfideranno sabato e domenica nelle acque della laguna per la prima edizione della "Venice Invitational Carnival Race", regata organizzata dalla Compagnia della Vela che apre la stagione velica 2022 in laguna.