Carnevale Venezia, mille spettacoli e 200 artisti in 20 giorni

VENEZIA - Oltre cento compagnie, duecento artisti, mille spettacoli diffusi in una formula fatta di piccoli teatrini, con la realizzazione di due teatri uguali a San Marco e a Mestre. Si presenta così, con la direzione artistica di Massimo Checchetto, e l'organizzazione della società Vela, l'edizione 2023 "Take your time for the original signs" del Carnevale di Venezia.

"Il tema che ho scelto - ha detto Checchetto - è un invito e una missione, l'invito a ognuno a vivere il Carnevale seguendo il proprio segno, vuol dire che ci guarderemo dentro e scopriremo la nostra passione.

Successivamente la porteremo al Carnevale". Il direttore operativo di Vela, Fabrizio D'Oria ha snocciolato i numeri del Carnevale veneziano (4-21 febbraio 2023), una festa che proporrà la principale novità, cioè la diffusione sul territorio, assieme ad alcune curiosità, come la parata sull'acqua del 4 febbraio, lungo tutto il Canal Grande e non solo, come nel passato, in rio di Cannaregio. Ma anche il corteo che per la prima volta a Mestre porterà i carri allegorici, che spazieranno su tutto il territorio comunale, dal Lido a Dese. Tra le curiosità ci saranno il "Cosplay party" del 19 febbraio a Mestre, le suggestioni proposte dallo scrittore Alberto Toso Fei ne "I racconti di quasi mezzanotte" il 17 e 18 febbraio a San Marco, e la discoteca per i più giovani allestita all'Arsenale.