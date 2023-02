Carnevale: Venezia già in festa, 'Pantegana' di sette metri a Ponte Rialto

VENEZIA - Il Carnevale di Venezia è entrato nel vivo della manifestazione. Tra centinaia di palloncini colorati oggi, dal Canal Grande si è dato il via ufficiale al Carnevale di Venezia 2023 "Take Your Time For The Original Signs". Dopo la parata di ieri sera oggi un centinaio di imbarcazioni tradizionali veneziane, addobbate e colorate, ha solcato le acque della via d'acqua più famosa al mondo trasportando la mitica "Pantegana" in cartapesta, che si è aperta davanti al Ponte di Rialto sotto gli occhi di migliaia di spettatori. "Una meravigliosa parata sulle imbarcazioni tipiche di Venezia con un popolo di oltre 100 barche con a bordo più di 800 vogatori in costume. Tradizioni e colori si sono mescolati per dar vita a un evento meraviglioso" ha detto il direttore artistico Massimo Checchetto.

Canzoni tipiche veneziane hanno accompagnato il lento percorso del corteo, realizzato in collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta, capitanate dalla Pantegana, lunga 7 metri e simbolo del Carnevale popolare veneziano. La festa è poi continuata in Erbaria, dove sono state premiate le 4 barche più singolari e meglio addobbate: un gruppo di Murano il cui equipaggio era vestito da Teletubbies (la serie televisiva per bambini creata dalla BBC), un gruppo di sole donne vestite da Pierrot a bordo provenienti dal Lago di Garda, una barca di Arzanà con l' equipaggio travestito da mazzo di carte e un premio alla tradizione per una gondola con il felze. "È finalmente partito il Carnevale di Venezia 2023 con quella che, amiamo dire, è una parentesi puramente veneziana e con la Pantegana, la vera regina del Carnevale veneziano - ha aggiunto Giovanni Giusto, consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni - siamo approdati a Rialto, dove più di 1600 anni fa è nato tutto e dove ha avuto inizio la storia della Serenissima". La manifestazione si è svolta in totale sicurezza, articolandosi lungo il Canal Grande e consentendo una distribuzione del pubblico omogenea, evitando chiusure e transennamenti. Per tutta la giornata sono continuati anche gli spettacoli diffusi nei campi, nelle piazze e nelle strade di Venezia e Mestre.