Carnevale, a Venezia la festa sfiora ai 100mila ospiti

VENEZIA - Per l'ultimo sabato di Carnevale un sole primaverile ha attirato in città 98mila visitatori, almeno un terzo dei quali già in Laguna dalla notte di venerdì. 18mila i veneti, 27mila da fuori regione e ben 53mila gli stranieri. Francia 21%, Spagna 13, Germania 12, Gran Bretagna 10, Stati Uniti 5 e Austria 4% le nazioni di origine più rappresentative.



Parcheggi esauriti già in tarda mattinata, molti visitatori hanno scelto il treno per raggiungere Venezia, con un flusso continuo ma regolare. Operative tutte le linee aggiuntive messe in campo da Actv e rafforzare con corse bis in caso di necessità.



Premiante la scelta degli spettacoli diffusi tra campi e campielli, isole e terraferma, che hanno attirato tantissimi bambini. ùMoltissime le maschere, sia quelle della tradizione veneziana che le più moderne e futuristiche a tema con il titolo "Remember the future". Sold out il doppio spettacolo all'Arsenale, una delle novità più riuscite dell'edizione 2022. Tutto pronto negli alberghi e nei palazzi per le feste a tema tanto attese.