Carnevale Venezia: Alice Bars eletta "Maria" 2022

VENEZIA - Alice Bars è stata proclamata la Maria del Carnevale di Venezia 2022. La cerimonia si è svolta al Gran Teatro La Fenice di Venezia dove è stata eletta anche la Maria del Gazzettino, Laura Gastaldi. Alice Bars, ha 21 anni, abita ad Eraclea e frequenta Filosofia all'Università Ca' Foscari.

Per lei l'esperienza da Maria è stata un'opportunità eccezionale, in grado di farle vivere momenti che altrimenti non avrebbe mai avuto l'occasione di assaporare. Il volo dal campanile è un'emozione che sarebbe felice di poter sperimentare, senza paura alcuna. Laura Gastaldi, 22 anni, è nata a Padova ma risiede nella città d'acqua, ha ottenuto il patentino di accompagnatrice turistica in inglese, spagnolo e francese.

La sua vocazione è quella di recitare. Oggi, ultimo giorno di Carnevale, Alice sfilerà in gondola lungo il Canal Grande indossando un abito realizzato per l'occasione da Francesco Briggi e poi sarà sulla pedana di "Play with the Lion" in Piazza San Marco, insieme alle altre 11 Marie, per essere presentata al pubblico del Carnevale di Venezia come atto di chiusura di questa edizione 2022.